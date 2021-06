Des produits dérivés pour les séries d'Apple TV+

La deuxième saison dedébutera le 23 juillet. La série humoristique d'Apple TV+ avait rencontré un grand succès l'année dernière — et a d'ailleurs remporté un Peabody Award pour l'excellence de sa narration pas plus tard qu'hier soir — et Apple a diffusé la bande-annonce de la saison 2 dans la foulée.Alors qu'Apple TV+ s'apprête à redevenir payant pour les utilisateurs ayant dépassé leur période de gratuité d'un an, Apple multiplie les bandes-annonces ces derniers temps. Une autre initiative vient d'être annoncée : le lancement de produits dérivés pour la série. Mugs, verres, stickers, t-shirts, sacs et casquettes aux couleurs de l'A.F.C. Richmond, l'équipe entraînée par Ted Lasso, viennent en effet d'être lancés.On ne les retrouvera pas sur l'Apple Store mais chez Warner Bros , qui produit la série pour Apple TV+. Des produits dérivés sont également disponibles pour la série, cette fois chez Ubisoft . Apple n'a sans doute pas envie de gérer directement ces initiatives relativement futiles, avec pour conséquence une disponibilité uniquement pour le marché américain pour le moment.