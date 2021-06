Recrudescence du spam sur le calendrier d'iCloud

En 2016, le calendrier d'iCloud avait subi une forte vague de spams qui avait conduit Apple à mettre en place une fonctionnalité pour signaler les expéditeurs inopportuns et permettre de les bloquer chez d'autres utilisateurs. Malgré ce garde-fou, les inscriptions à des calendriers n'ont jamais réellement cessé et certains utilisateurs se retrouveraient encore avec des calendriers remplis d'événement non sollicités. Apple s'est ainsi fendue d'une vidéo pour expliquer comment s'en débarrasser : il suffit de cliquer sur un événement indésirable, puis sur "Se désabonner de ce calendrier", puis renouveler l'opération tant que des spams subsistent. Tous les calendriers apparaissent également dans Réglages > Calendrier > Comptes.Ce type de spam peut être particulièrement pénible, mais rappelons que tout abonnement à un calendrier requiert l'approbation de l'utilisateur : les personnes touchées par ce problème ont toutes souscrit volontairement aux calendriers indésirables en donnant leur accord un peu trop vite, notamment sur des sites pas franchement destinés au grand public. Les notifications sont fréquentes sur le web mobile et il est tentant de s'en débarrasser au plus vite, mais il faut toujours lire ce qu'elle contiennent avant de les valider.