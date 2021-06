Apple Store : Apple s'offre un cinéma à Los Angeles

Apple ouvre peu de nouveaux Apple Stores en ce moment, mais les rares projets sont souvent ambitieux. Après l'Apple Store de Via Del Corso à Rome le mois dernier, Apple vient de lever le voile sur une nouvelle boutique située à Los Angeles : Apple Tower Theater. À l'angle de Eighth Street et de Broadway, Apple a entièrement restauré... un cinéma ! Construit en 1927, par S. Charles Lee, c'était le premier cinéma de Los Angeles à disposer d'un système de sonorisation. Il avait fermé ses portes en 1988, et était resté inutilisé depuis.Comme pour ses récents projets, Apple a entrepris un important travail de rénovation, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, des peintures aux vitraux en passant par les colonnes corinthiennes, les bronzes, la signalétique historique, le hall inspiré de l'opéra Garnier... Les banquettes du balcon ont été modernisées et sont toujours présentes au niveau du Genius Bar. Des ascenseurs ont été installés pour une parfaite accessibilité.Cette nouvelle boutique, la vingt-sixième de la région de Los Angeles, comprendra une centaine d'employés et ouvrira ce jeudi 24 juin. Pour l'instant, aucun nouveau projet d'Apple Store ne semble être dans les tuyaux en France. Apple a annoncé son intention de continuer à ouvrir de nouveaux magasins, mais sans préciser dans quels pays.