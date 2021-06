L'iPhone 13 et la question de la triskaïdékaphobie

Comment le prochain modèle d'iPhone s'appellera-t-il ? Au fil des années, Apple n'a pas été très constante : il y a eu des générations intermédiaires nombreuses mais pas systématiques avec le suffixe S, par exemple avec l'iPhone 4S qui s'est intercalé entre l'iPhone 4 et l'iPhone 5, et il y a aussi eu un saut de numérotation avec un passage décomplexé de l'iPhone 8 à l'iPhone X. Tout n'est donc pas figé et Apple pourrait être à nouveau tentée de céder à la créativité cette année. En cause, la triskaïdékaphobie , phobie du nombre treize.Après l'iPhone 12, y aura-t-il l'iPhone 13 ? Ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air : selon une enquête réalisée par SellCell , 18,3% des utilisateurs d'iPhone auraient cette superstition relative au nombre treize. Si cela peut prêter à sourire, l'affaire aurait une conséquence directe sur les ventes d'Apple. La triskaïdékaphobie, qui toucherait deux fois plus d'hommes que de femmes, pourrait conduire un certain nombre de clients potentiels à réviser leur intention d'achat. Sur 3 000 personnes interrogées, 74% pensent qu'Apple devrait opter pour une dénomination différente : sont ainsi proposés iPhone 2021, iPhone 12S ou même iPhone 14...

Concept par Concept Creator

S'il y a déjà eu de nombreuses rumeurs au sujet de la prochaine génération d'iPhone, que nous surnommons régulièrement iPhone 13 par facilité, son nom reste pour le moment secret et il faudra sans doute attendre le mois de septembre pour le découvrir. La numérotation utilisée a en tout cas dû faire l'objet d'intenses discussions au sein de l'équipe marketing d'Apple, et il ne serait pas étonnant qu'Apple sorte des sentiers battus cette année.