Apple distribue Mac OS X 10.7 Lion et 10.8 Mountain Lion gratuitement

Si les mises à jour de macOS sont désormais gratuites et disponibles sur demande sur le Mac App Store, ce n'était pas le cas avant OS X 10.9 Mavericks où il fallait payer pour profiter des dernières nouveautés. Jusqu'ici, Apple a conservé Mac OS X 10.7 Lion et Mac OS X 10.8 Mountain Lion à la vente sur l'Apple Store, où ces deux versions sont chacune vendues 21,99 € (la commande permet de recevoir un e-mail contenant un code de contenu à utiliser sur le Mac App Store). Mais désormais, Apple les propose aussi gratuitement !Comme l'ont remarqué nos confrères de MacGeneration , Apple a publié aujourd'hui deux nouvelles pages, pour Mac OS X Lion et pour Mac OS X Mountain Lion , qui comportent un résumé des configurations requises et un lien permettant le téléchargement direct des deux systèmes sous la forme d'un fichier DMG. C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs récupérant une vieille machine qu'ils souhaitent remettre le plus à niveau possible ! Pour les systèmes plus récents, Apple conserve tous les liens spécifiques vers le Mac App Store sur cette page