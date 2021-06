Tiens, les iPhone 13 se montrent en maquettes

On avait déjà pu voir une maquette de l'iPhone 13 Pro Max sous toutes ses coutures le mois dernier. Les modèles publiés par Sonny Dickson aujourd'hui sont moins qualitatifs, mais ils ont le mérite de nous montrer les quatre futurs modèles côte à côte. Cela permet de mieux se rendre compte des différences de taille entre les blocs des appareils photos des modèles Pro et des modèles classiques. Les différents fichiers CAD qui circulent depuis le printemps nous avaient déjà montré que ces blocs gagneraient sensiblement en taille sur les déclinaisons Pro de l'iPhone 13. On avait aussi pu découvrir le nouvel agencement en diagonale pour les appareils photos des modèles classiques.Les maquettes de ce type sont traditionnellement utilisées par les fabricants d'accessoires pour tester leur produits en amont de la présentation des nouveaux modèles : elles n'ont généralement pas une apparence extraordinaire mais leurs dimensions sont normalement très précises. On émettra en revanche un doute sur le diamètre des capteurs des modèles Pro, avec une caméra plus petite que les deux autres alors que ce n'est pas le cas sur les fichiers industriels dont nous disposons jusqu'ici. Ce n'est en tout cas pas un élément important pour les accessoiristes, dont les coques et étuis ne recouvrent pas ces éléments.