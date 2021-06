Touch ID sous l'écran pour l'iPhone 14 en 2022 ?

Le capteur d'empreintes de Touch ID ferait son retour directement sous l'écran de l'iPhone en 2022 avec certains modèles d'iPhone 14, clame Ming-Chi Kuo. L'analyste, cité par MacRumors , ferme donc la porte à un retour dès cette année avec l'iPhone 12s/13 qui est attendu pour septembre. Plusieurs sources, dont le célèbre journaliste Mark Gurman, avaient confirmé les travaux d'Apple sur le sujet dans l'objectif d'une intégration dès cette année. Si les informations de Ming-Chi Kuo sont bonnes, les tests réalisés par les ingénieurs de Cupertino n'auraient donc pas été concluants. Rappelons qu'il est question d'une intégration en complément, et non en remplacement, de la reconnaissance faciale de Face ID.

Concept par MacRumors

Ming-Chi Kuo en rajoute également une couche sur deux précédentes rumeurs pour 2022 : l'intégration d'un appareil photo de 48 mégapixels avec la technique de, et l'abandon de l'iPhone mini . Il y aurait ainsi deux modèles de 6,1" (iPhone 14 et iPhone 14 Pro) et deux modèles de 6,7" (iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max), mais plus de modèle de 5,4". Cette petite diagonale n'aurait en effet pas eu le succès escompté par Apple, alors qu'il y aurait une demande croissante pour un modèle de très grande taille moins cher...