Une puce S7 plus petite pour l'Apple Watch Series 7

Apple adopterait une nouvelle organisation pour les différents composants de la puce Apple S7 qui intégrera l'Apple Watch Series 7 cette année. Selon DigiTimes, via MacRumors , Apple basculerait sur un System in Package (SiP) double-face, rendu possible par ASE Technology, qui permettrait de gagner en compacité pour la future puce. Cette évolution permettrait donc de gagner de la place pour loger d'autres composants au sein de la montre connectée d'Apple.Un peu plus tôt ce mois-ci, Mark Gurman affirmait qu'Apple avait testé des écrans aux bordures réduites ainsi qu'une nouvelle technique de laminage qui permettrait de rapprocher l'écran du verre. Pour autant, l'Apple Watch Series 7 ne serait pas plus fine que le modèle actuel. Les rumeurs au sujet de nouveaux capteurs ont été nombreuses, mais le capteur de température corporelle ne verrait pas le jour avant l'année prochaine et le lecteur de glycémie nécessiterait encore plusieurs années de travail. Apple pourrait tout simplement en profiter pour accroitre la capacité de la batterie, mais ce n'est à ce stade qu'une hypothèse.