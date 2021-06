Apple TV+ : fin de la gratuité, Fondation en septembre

Les conditions générales d'Apple TV+ avaient vendu la mèche , et c'est désormais officiel. Dans un e-mail étrangement rédigé en anglais, Apple a commencé à prévenir les utilisateurs ayant déjà profité de plus d'un an de gratuité pour Apple TV+ que leur abonnement deviendrait payant dès le mois de juillet. Le renouvellement sera automatique et le tarif passera à 4,99 € par mois. Pour les nouveaux utilisateurs, l'achat d'un produit Apple ne donnera plus droit qu'à trois mois de gratuité pour Apple TV+, au lieu d'un an jusqu'ici.Apple invite donc les utilisateurs ne souhaitant pas continuer l'aventure à se désabonner d'Apple TV+ : sur iOS, cela se passe dans Réglages > [Votre compte] > Abonnements > Apple TV+ > Annuler l'essai gratuit. Attention, le désabonnement est immédiat. Mais bien sûr, Apple espère que sa programmation à venir incitera les utilisateurs à rester.Dans son e-mail, Apple donne ainsi un résumé des sorties à venir, par exemple avec les saisons 2 dele 23 juillet, dele 17 septembre, dele 27 août, dele 20 août et dele 9 juillet. Il est également question du lancement dele 6 août ou dele 12 novembre, et Apple annonce également l'arrivée de, qui signera le retour de Jon Stewart à la télévision, ainsi que la tant attendue série, basée sur les romans d'Isaac Asimov, pour le mois de septembre. C'est sans doute le projet le plus ambitieux d'Apple TV+ jusqu'ici : un premier teaser avait été diffusé dès le mois de juin de l'année dernière. Une bande-annonce en bonne et due forme ne devrait plus trop tarder à être diffusée.