Faut-il attendre la sortie de l'iPhone 13 ?

Vous l'avez peut-être remarqué, les offres promotionnelles sur l'iPhone 12 se font plus fréquentes et plus agressives ces derniers temps. Il faut dire que l'été est arrivé et donc que l'on se rapproche doucement de la sortie de nouveaux modèles. C'est en effet en septembre qu'Apple dévoile traditionnellement ses nouvelles gammes d'iPhone. La sortie a été un peu plus tardive l'année dernière à cause de la crise sanitaire qui a perturbé le développement et la production de l'iPhone 12, mais Apple devrait bien revenir à une présentation à la rentrée pour cette nouvelle cuvée de 2021. Vaut-il le coup de patienter jusqu'à septembre ? Voici les grandes lignes de ce à quoi nous pouvons nous attendre cette année.Après l'iPhone 12 viendra l'iPhone 13. Ou peut-être l'iPhone 12s. Ou l'iPhone 2021 ? On ne sait pas trop pour le moment. Apple pourrait en tout cas être tentée d'éviter le chiffre 13 qui fait l'objet de phobie dans une part non négligeable de la population mondiale. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'attendre à une évolution majeure cette année.Côté design, il devrait toujours y avoir quatre modèles aux diagonales inchangées, deux classiques (5,4" et 6,1") et deux Pro (6,1" et 6,7"), et une apparence très proche des modèles actuels. Deux changements devraient cependant permettre de distinguer aisément l'iPhone 13 de l'iPhone 12 : une encoche de taille réduite à l'avant grâce au déménagement du haut-parleur au-dessus des capteurs de Face ID, et des appareils photos plus volumineux à l'arrière. L'agencement des capteurs pourrait également être modifié sur les modèles classiques : des fichiers industriels nous ont montré un possible positionnement en diagonale

Concept par Concept Creator

Les appareils photos pourraient être l'une des plus importantes évolutions de cette année. Si on en croit les schémas industriels en circulation, il faudrait s'attendre à une très nette augmentation de la taille des capteurs sur les modèles Pro, en diamètre mais aussi en épaisseur. Apple pourrait unifier les appareils photos des deux modèles Pro tout en améliorant la qualité des capteurs, et en généralisant le système de stabilisation optique Sensor-Shift ainsi que le téléobjectif plus performant. Tous les modèles pourraient également bénéficier d'une refonte complète de l'ultra grand-angle , qui gagnerait notamment un autofocus. Le grand-angle classique devrait également évoluer, entraînant une légère augmentation de son épaisseur sur l'iPhone 13 classique.

(lire : L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro seraient plus épais)

Côté fiche technique, Apple devrait comme chaque année changer de processeur avec l'adoption de la puce Apple A15 , toujours gravée avec une finesse de 5 nanomètres par TSMC mais avec une technique améliorée. Il faut ainsi s'attendre à une nouvelle augmentation de la puissance, tout en bénéficiant d'une autonomie en hausse grâce à une consommation réduite. Apple pourrait d'ailleurs intégrer des batteries plus capacitaires D'autres composants devraient évoluer dans ce sens, dont le modem 5G de Qualcomm qui devrait offrir de meilleurs débits tout en consommant moins, et plus de pays devraient bénéficier de la 5G mmWave plus performante (qui n'est pas encore disponible en France). En parlant de connectique, l'iPhone 13 pourrait adopter le Wi-Fi 6E pour de meilleurs débits, une meilleure latence et surtout une meilleure fiabilité de la connexion dans les environnements congestionnés. Pour ce qui est du connecteur, Apple devrait conserver son port Lightning et ne devrait pas passer à l'USB-C.Il est probable qu'Apple apporte d'autres petites améliorations ici et là, mais sans certitude. Une des grandes rumeurs de ces derniers mois avait concerné l'intégration de Touch ID directement sous l'écran de l'iPhone 13, en complément de Face ID, ce qui aurait été bien pratique dans les situations où l'utilisateur doit porter un masque. Mais les derniers bruits de couloir sont plutôt pessimistes sur ce sujet et misent plutôt sur un lancement en 2022. Il est également possible qu'Apple propose pour la première fois un iPhone d'une capacité de 1 To , mais ce n'est qu'une supposition à ce stade.Concernant les écrans, une importante et très attendue nouveauté devrait débarquer sur les modèles Pro : la technologie ProMotion, rendue possible grâce à l'intégration de dalles OLED avec contrôleur LTPO. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max seraient ainsi capables d'un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce qui permettrait de gagner en fluidité lors des animations (un simple défilement de page devrait paraître plus naturel). Les dalles seraient également capables d'abaisser leur taux de rafraichissement en cas d'affichage fixe pour économiser de la batterie. On ne sait pas si Apple pourrait profiter de l'occasion pour mettre en place une fonctionnalité d'écran toujours allumé, par exemple pour afficher l'heure et quelques notifications en permanence, mais c'est en tout cas une possibilité technique.

Image par EverythingApplePro (lire : iPhone 13 Pro : la production des écrans 120 Hz débute)

Voilà peu ou prou ce que nous savons pour le moment. Le portrait robot de ces nouveaux modèles n'est sans doute ni parfaitement juste, ni complet, mais les rumeurs voient souvent juste dans les grandes lignes et nous permettent d'avoir une bonne petite idée de ce à quoi nous attendre.Si votre smartphone actuel vous permet de tenir jusqu'à la rentrée, il peut donc être pertinent d'attendre. Même si les nouveautés que nous venons d'aborder ne vous transcendent pas outre mesure, patienter jusqu'à l'arrivée de la nouvelle gamme sera toujours intéressant en terme de pérennité, ou pourquoi pas de tarification si vous décidez alors de vous rabattre sur un ancien modèle à moindre prix. À ce propos, on ne sait pas comment Apple réorganisera sa gamme suite à la commercialisation de l'iPhone 13. Si Apple suit un schéma similaire aux années précédentes, il est possible que l'iPhone XR prenne sa retraite et que l'iPhone 11 hérite de son positionnement tarifaire, et il est également possible qu'Apple conserve l'iPhone 12 (6,1") au catalogue à un prix plus attractif.Si vous avez besoin d'investir sans attendre, par exemple en cas de perte, vol ou casse, sachez que les remises supérieures à 10% ne sont plus rares sur l'iPhone 12 chez les revendeurs officiels. Vous pouvez retrouver toutes les meilleurs offres du moment dans nos bons plans au quotidien ainsi que sur notre comparateur de prix