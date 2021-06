Un prototype d'Apple Watch avec un bracelet connecté

Apple créera-t-elle un jour des bracelets connectés permettant d'apporter des fonctionnalités supplémentaires à l'Apple Watch ? L'idée n'est pas nouvelle — les premiers brevets d'Apple sur le sujet remontent à 2015 — et Apple avait initialement pris cette piste très au sérieux pour offrir certaines fonctionnalités de santé nécessitant un processus de certification par la FDA qui serait trop long pour une intégration directe à la montre. Mais finalement, la FDA a revu son fonctionnement avec un programme de pré-certification bien plus rapide, Apple a depuis lancé son électrocardiographe et le concept n'a plus fait parler de lui... jusqu'à aujourd'hui.Le développeur Giulio Zompetti vient de publier sur Twitter la photo d'un prototype d'Apple Watch Series 3 qui intègre deux connecteurs inédits de part et d'autre du connecteur de diagnostique de la montre. Le positionnement de ces connecteurs, qui ressemblent beaucoup au Smart Connector de l'iPad, ne peut que correspondre à un accessoire prenant la forme d'un bracelet.L'Apple Watch Series 3 est sortie en 2017 et ce prototype n'est donc pas tout jeune : on ne sait pas ce qu'a donné ce projet de connecteur pour bracelet connecté, mais on a aujourd'hui la confirmation qu'Apple l'a bien testé sur des prototypes avancés. En 2016, un ancien employé d'Apple avait expliqué que le département en charge du design avait initialement mis son véto aux bracelets intelligents : Jony Ive envisageait les bracelets comme un produit de mode et il fallait donc qu'ils puissent être changés au gré des envies.Il semble cependant évident qu'Apple pourrait revenir sur ce principe si cela lui permettait de commercialiser une innovation majeure, et ce prototype en est la preuve. On sait que les ingénieurs de Cupertino planchent sur de nombreuses technologies relatives à la santé. Il est souvent question d'un nouveau capteur qui permettrait de mesurer le taux de glycémie de l'utilisateur sans avoir à percer sa peau, mais ce n'est pas le seul projet en cours . La piste du bracelet connecté n'est en tout cas pas à exclure pour les prochaines années.