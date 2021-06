Deuxième bêta pour iOS 15, avec SharePlay

Un peu plus de deux semaines après la présentation d'iOS 15 et d'iPadOS 15 à la WWDC, la seconde version bêta d'iOS 15 a été mise à la disposition des développeurs hier soir. Cette mise à jour inclut de nombreux correctifs de stabilité — les versions bêtas comportent bien plus de bugs que les versions finales — et quelques petites modifications ici et là. Cette deuxième version bêta d'iOS 15 active également la prise en charge de SharePlay, qui permet de partager son écran, sa musique ou une vidéo via FaceTime.La deuxième version bêta d'iOS 15 met également en place une nouvelle icône pour l'application Plans, qui évolue pour mieux coller au design des nouvelles cartes d'Apple. Le badge de l'Interstate 280, route qui relie San Francisco à San José, a disparu.

Avant / Après

Cette mise à jour apporte également la prise en charge du geste manuel pour faire apparaître les Quick Notes en bas à droite de l'écran de l'iPad, fait apparaître les boutons Lecteur et Rafraichir à la souris sur la barre d'adresses de Safari sur l'iPad (mais pas au doigt), et Apple a également ajouté des vêtements aux Memojis.Les versions bêtas d'iOS 15 et d'iPadOS 15 sont pour le moment réservées aux développeurs enregistrés auprès d'Apple. Il sera possible pour le grand public de tester ces versions de travail avant leur sortie en septembre, mais il faudra pour cela attendre la troisième ou quatrième version bêta pendant le mois de juillet.