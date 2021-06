Le cadran Portrait pour la deuxième bêta de watchOS 8

Une seconde version bêta de watchOS 8 a été envoyée aux développeurs, un peu plus de deux semaines après la présentation officielle à l'occasion de la WWDC. Cette nouvelle mouture corrige un certain nombre de bugs et met en place le cadran Portrait, qui avait été présenté mais qui n'était pas disponible dans la première version bêta de watchOS 8. Ce cadran va détecter les portraits dans une photo, la recadrer pour coller au mieux au petit écran de l'Apple Watch, puis placer la date et l'heure, si possible en exploitant la profondeur comme sur les exemples ci-dessous. Il est possible de sélectionner jusqu'à 24 portraits sur ce cadran.Les versions bêtas de watchOS 8 sont pour le moment réservées aux développeurs enregistrés auprès d'Apple. Une version bêta publique sera proposée pour que tout le monde puisse tester les différentes nouveautés de watchOS 8 avant la version finale attendue pour le mois de septembre, mais il faudra pour cela attendre une prochaine version bêta dans le courant du mois de juillet.