Microsoft encourage Apple à sortir iMessage sur Windows

Avec Windows 11, qui a été présenté hier soir, Microsoft fait le pari de l'ouverture. Il sera par exemple possible d'ouvrir des applications Android téléchargées via l'App Store d'Amazon, et Microsoft va permettre aux développeurs d'inclure leur propre système de paiement, sans commission, à leurs applications distribuées sur le nouveau Microsoft Store (la commission sera sinon de 15% pour les logiciels et de 12% pour les jeux, au lieu de 30% sur l'App Store d'Apple), qui n'imposera d'ailleurs pas de format pour ses apps.Microsoft a toujours pris le contrepied d'Apple sur le sujet, mais ce positionnement s'accentue avec Windows 11 et la firme de Redmond entend bien communiquer sur cette particularité. Dans une interview donnée au Wall Street Journal , le patron de Microsoft a ainsi défini Windows 11 commeSatya Nadella n'a pas hésité à faire un clin d'oeil à Apple :Le service de messagerie d'Apple est aujourd'hui strictement réservé à ses propres produits, et un message interne révélé à l'occasion du récent procès entre Apple et Epic Games nous avait donné la raison précise Même chose pour Windows, bien sûr : Apple tient à son jardin fermé.Pour ce qui est de l'App Store, le raccourci avec les pratiques d'Apple sur iOS évidemment un peu facile : Microsoft n'est plus présent sur mobile et le Mac reste tout à fait ouvert aux App Store tiers. Il n'empêche que Microsoft appuie là où ça fait mal, alors qu'Apple est sous le feu des critiques pour son refus d'ouvrir l'iPhone au sideloading , et il est probable que sa philosophie soit montrée en exemple dans les futurs procès d'Apple.