iOS 15 permet de restaurer un iPhone avec une version bêta

C'est une gymnastique que les développeurs connaissent bien : restaurer un iPhone à partir d'une sauvegarde réalisée depuis une version bêta d'iOS ne fonctionne pas et nécessite d'installer manuellement la version bêta en question sur l'iPhone de destination avant de lancer la restauration. C'est une particularité qui prendra fin avec iOS 15 , ont repéré nos confrères de 9To5Mac : le système du nouvel iPhone sera capable de détecter si la sauvegarde a été réalisée depuis une version bêta, et il pourra alors automatiquement se mettre à jour pour accepter la sauvegarde sans étape supplémentaire.Pour les développeurs ayant pour habitude de jongler entre les appareils et les différentes versions bêtas d'iOS, cette petite nouveauté d'iOS représentera un gain de temps non négligeable. L'installation de la version bêta demandera toujours un temps d'attente supplémentaire, mais l'utilisateur n'aura plus à s'en soucier.