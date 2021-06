Apple TV+ : une bande-annonce pour le film CODA

Apple enchaîne les bandes-annonces pour les productions à venir d'Apple TV+ depuis quelques jours. Apple va en effet mettre fin à la période de gratuité des utilisateurs qui en bénéficient depuis plus d'un an dès le mois de juillet, et il s'agit donc de les inciter à ne pas se désabonner. Après Invasion The Shrink Next Door , les saisons 2 deet Ted Lasso , sans oublier la bande-annonce de l'été , Apple vient de dévoiler la bande-annonce de, un film qui sera lancé le 13 août sur la plateforme de streaming d'Apple.Cette nouvelle production exclusive est un film dramatique, remake du film françaisest l'acronyme de, qui désigne un enfant entendant de parents sourds. Réalisé par Sian Heder, le film raconte l'histoire de Ruby (Emilia Jones), seule membre de sa famille à ne pas être sourde et qui chante dans la chorale de son lycée.Apple a également publié une bande-annonce pour Watch the Sound with Mark Ronson , une série documentaire de six épisodes sur le processus créatif dans le monde de la musique. Autre information notable, Apple a annoncé le début du tournage au Royaume-Uni de, première série d'Apple TV+ à être tournée au moins partiellement en français. Il s'agira d'un thriller franco-anglais avec Vincent Cassel et Eva Green, qui. Le casting inclut aussi Peter Mullan, Gérard Lanvin, Daniel Francis, Stanislas Merhar et Philippine Leroy- Beaulieu. Aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment.