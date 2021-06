iOS et iPadOS 15 vont pouvoir allouer plus de RAM aux apps

Sur iOS et iPadOS, les applications ne peuvent pas disposer de la mémoire vive comme bon leur semble. Le système mobile d'Apple impose des limites aux développeurs, et il n'est aujourd'hui pas possible pour une application de profiter de plus de 5 Go de RAM, même sur les iPad Pro M1 haut de gamme qui disposent pourtant de 16 Go. Cela va changer avec iOS 15 et iPadOS 15. Avec la seconde version bêta qui a été distribuée hier soir, Apple a mis en place la possibilité pour les applications qui le souhaitent d'outrepasser cette limite.La documentation d'Apple sur le sujet ne va pas dans les détails, mais il est probable qu'iOS et iPadOS 15 en gardent sous la pédale pour éviter tout ralentissement du système, notamment en mode multitâches. Cette nouvelle option devrait en tout cas permettre aux éditeurs d'applications professionnelles de bénéficier d'une quantité de RAM nettement supérieure sur l'iPad Pro M1 (8 Go ou 16 Go), dans une moindre mesure sur l'iPhone 12 Pro (6 Go), ainsi que sur de futurs appareils plus généreux en mémoire vive. La sortie d'iOS et iPadOS 15 est attendue pour le mois de septembre.