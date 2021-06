Fuites : Apple menacerait les leakers

Apple montre les dents avec les. Kang, qui publie régulièrement des indiscrétions généralement très fiables (exemple 1 3 ) sur son compte Weibo, a déclaré avoir reçu un courrier d'avocats d'Apple l'accusant de violer le secret industriel de l'entreprise, de divulguer des informations précieuses à ses concurrents et de tromper ses clients, certaines informations pouvant être erronées. D'autres fuiteurs auraient également reçu un courrier similaire les intimant de cesser leurs activités.La presse spécialisée sur l'actualité d'Apple s'est largement professionnalisée au fil des années, et les rumeurs les plus fiables sont bien souvent relayées par des professionnels, comme le journaliste Mark Gurman du média Bloomberg ou l'analyste Ming-Chi Kuo du cabinet TF International Securities. Certaines sources comme leKang restent cependant amatrices et indépendantes, dévoilant des informations sans aucune intention de monétisation. Ce sont les plus fragiles, car elles n'ont pas grand intérêt à se lancer dans des procédures juridiques coûteuses pour se défendre d'une des entreprises les plus puissantes du monde. Kang a ainsi annoncé qu'il cesserait de poster ses informations exclusives à l'avenir.