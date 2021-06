Apple plancherait sur des iPad Pro plus grands

L'iPad vise un public de plus en plus professionnel, avec la prétention de pouvoir remplacer le Mac dans de plus en plus de cas. Du point de vue matériel, Apple pousse tous les curseurs au maximum avec son iPad Pro, au point de lui avoir intégré la même puce Apple M1 que sur ses Macs cette année. Il y a cependant un domaine où l'iPad Pro ne peut encore rivaliser avec les Macs : la taille d'écran, qui reste bloquée à 12,9" alors que bien des professionnels sont habitués à une diagonale de 15,4" ou 16" sur leur MacBook Pro haut de gamme.Selon Mark Gurman, sur Bloomberg , les ingénieurs de Cupertino plancheraient bien sur des modèles d'iPad Pro équipés d'écrans plus grands. Le journaliste ne se risque pas à avancer de diagonale — Apple doit sans doute tester une multitude de prototypes — mais évoque quelque chose situé entre 14" et 16". Il précise qu'une telle nouveauté ne sera probablement pas pour l'année prochaine ; si elle est retenue, ce sera plutôt pour la génération de 2023.L'iPad Pro équipé de la puce Apple M1 vient tout juste de sortir , et les rumeurs au sujet des futures gammes sont encore peu nombreuses. En début de mois, Mark Gurman avait brièvement abordé l'iPad Pro de 2022 , évoquant l'intégration d'un module de recharge sans fil au dos de la tablette, qui serait donc en verre et non plus en aluminium. Le développement de cette prochaine génération n'en est qu'à ses débuts et les rumeurs s'affineront au fil des mois.