Le nouvel ultra grand-angle réservé à l'iPhone 13 Pro

Apple aurait prévu un tout nouvel ultra grand-angle pour sa nouvelle génération d'iPhone 13 cette année, mais le nouveau capteur serait réservé aux modèles Pro. Ming-Chi Kuo, cité par MacRumors , avait déjà prévenu dès l'année dernière que cette évolution ne serait probablement proposée que sur les modèles haut de gamme. L'analyste persiste et signe, ajoutant que cette nouveauté ne serait généralisée à tous les modèles qu'avec l'iPhone 14 l'année prochaine. Le nouveau capteur aurait une ouverture ƒ/1,8 et un capteur comportant six lentilles avec autofocus, au lieu d'une ouverture ƒ/2,4 et un capteur comportant cinq lentilles avec focus fixe.L'ultra grand-angle devrait donc bénéficier d'une belle évolution sur l'iPhone 13 Pro cette année. Apple améliorerait d'ailleurs l'ensemble des capteurs, en généralisant le système de stabilisation optique Sensor-Shift ainsi que le téléobjectif plus performant jusqu'ici réservée au grand modèle Pro Max. Les appareils photos gagneraient en qualité pour les prises de vue en faible luminosité, mais ils seraient en revanche plus volumineux , avec une protubérance accrue au dos de l'iPhone.