iOS 15 : le partage de connexion passe au WPA3

C'est une des nombreuses petites nouveautés d'iOS 15 qui n'ont pas fait l'objet d'une présentation officielle mais qui permettent de faire favorablement évoluer le système d'exploitation mobile d'Apple. Cette nouvelle version majeure d'iOS apporte la prise en charge du protocole de sécurité WPA3 pour le partage de connexion de l'iPhone et de l'iPad. Annoncée il y a trois ans , cette norme permet de renforcer la sécurité du réseau Wi-Fi avec différentes mesures pour mieux résister aux attaques, notamment par dictionnaire lorsque l'utilisateur a choisi un mot de passe très simple.Le protocole WPA3 est compatible avec le très largement utilisé WPA2, et cette transition va donc se faire en toute transparence pour l'utilisateur : la bascule est automatique et il n'y a aucun réglage à faire. iOS 15, qui a été présenté en début de mois, est actuellement en version bêta et le déploiement de la version finale pour le grand public est attendu pour le mois de septembre.