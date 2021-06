Plus d'autonomie pour l'Apple Watch Series 7 ?

La puce Apple S7 qui équipera la prochaine génération d'Apple Watch serait plus petite , grâce à un nouveau System in Package (SiP) double-face. Selon UDN , Apple profiterait du gain de place pour intégrer une batterie de plus grande capacité à l'Apple Watch Series 7, qui devrait donc gagner en autonomie. Il n'y aurait a priori pas de nouveaux capteurs cette année, mais un nouveau design aux bords plus plats et — peut-être — un écran aux bordures réduites.

Rendu 3D par Ian Zelbo (lire : Des rendus de l'Apple Watch Series 7)

UDN évoque également l'arrivée, au pluriel. Jusqu'ici, Jon Prosser avait parlé d'un coloris vert , sans que l'on sache si cette nouveauté remplacerait un coloris existant ou viendrait complémenter la gamme. On n'en saura pas plus pour le moment. La présentation de l'Apple Watch Series 7 est attendue pour le mois de septembre, en même temps que l'iPhone 13