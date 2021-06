Bande-annonce : Fondation, le 24 septembre sur Apple TV+

C'est la production originale d'Apple TV+ la plus ambitieuse et la plus attendue depuis le lancement du service de streaming d'Apple :, ouen français, sera lancée le 24 septembre. La date vient d'être officiellement annoncée , un an après la diffusion du premier teaser à l'occasion de la WWDC 2020. Apple a profité de l'occasion pour dévoiler une seconde bande-annonce pour sa saga épique inspirée des romans d'Isaac Asimov.L'histoire se déroule dans un lointain futur dans lequel les humains ont colonisé la galaxie, sous l'autorité de l'Empire Galactique. Le personnage principal est le docteur Hari Seldon, un mathématicien qui, grâce à une science permettant de prédire l'avenir grâce aux mathématiques, détermine que la chute de L'Empire est inéluctable et tente de préserver les connaissances de l'Humanité.Au casting, on retrouve Jared Harris dans le rôle de Hari Seldon, ainsi que Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann ou encore Cassian Bilton. Les trois premiers épisodes deseront disponibles le vendredi 24 septembre, et les sept suivants seront diffusés de manière hebdomadaire ensuite. La saison 2 a déjà été commandée.