Deuxième version bêta pour macOS 12 Monterey

Il aura fallu attendre trois semaines après la présentation de macOS 12 Monterey pour qu'Apple livre enfin aux développeurs la deuxième version bêta de son nouveau système hier soir. Cette mise à jour apporte principalement des corrections de bugs pour améliorer la stabilité de macOS, toujours aléatoire avec les versions bêtas de la première heure.Il y a aussi quelques changements notables pour l'utilisateur final, à commencer par l'ajout pour tous les utilisateurs des fonds d'écran de l'iMac M1 ainsi que de l'économiseur d'écran « Hello » qui était lui aussi réservé à l'iMac jusqu'ici (et qu'il est possible d'installer sur macOS 11.3 ).Apple a modifié l'icône de l'application Plans pour adopter le même visuel que sur la deuxième version bêta d'iOS 15, et on retrouve également les vêtements pour les Memojis. Autre modification du côté de Safari, le bouton « Actualiser » qui apparaît désormais au survol de la souris (et uniquement au survol) sur la barre d'adresses.La phase de bêta continue pour macOS 12 Monterey et elle durera tout l'été. Elle est pour le moment réservée aux développeurs : il y aura une version bêta publique, mais Apple a prévenu qu'il faudrait attendre le mois de juillet. La sortie de macOS 12 Monterey et de ses nombreuses nouveautés est prévue pour cet automne.