Windows 11 sur Mac, c'est mal parti

Sera-t-il possible d'installer Windows 11 sur un Mac ? Sur les ordinateurs équipés de processeurs ARM (la fameuse puce Apple M1), la question ne se pose pas encore puisqu'il faudrait que Microsoft commercialise une version compatible avec cette architecture spécifique. Mais pour les Macs intégrant des processeurs Intel et proposant Boot Camp, rien ne s'oppose a priori à une installation... mais en pratique, il faudra sans doute bidouiller. Car si les Macs avec processeurs Intel sont bien des PCs comme les autres, il y a une petite subtilité dans les configurations requises de Microsoft qui pourraient mettre les Macs hors jeu : Windows 11 exige une puce TPM 2.0.Le(TPM) est une puce en charge de la sécurité de l'ordinateur : il permet de stocker des informations importantes, comme des clés de chiffrement, de manière sécurisée. C'est l'équivalent de l'enclave sécurisée mise en place par Apple sur ses machines, mais ce n'est pas le composant utilisé par Apple : certains Macs récents sont bien équipés d'une puce TPM 2.0 car elle est directement intégrée aux processeurs d'Intel, mais Apple ne la prend pas en charge et tenter d'installer Windows 11 sur un Mac se solde par un message d'erreur.Techniquement, Apple pourrait dévoiler une mise à jour qui activerait la prise en charge du TPM 2.0 et permettrait l'installation de Windows 11 sur les Macs compatibles, avec un processeur Core de 8e génération au minimum. C'est évidemment compter sur la bonne volonté d'Apple, qui n'a pas forcément intérêt à se lancer dans cette aventure. À moins que Microsoft ne revienne sur sa décision et offre la possibilité d'installer Windows 11 sans requérir ce composant ? En l'état, il restera possible de bidouiller les installateurs de Microsoft pour installer Windows 11 malgré tout, mais il faudra donc passer par des canaux non officiels.