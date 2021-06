Xbox Cloud Gaming lancé sur iOS, via Safari

Faute de pouvoir intégrer l'App Store , c'est directement sur Safari que Microsoft a lancé Xbox Cloud Gaming hier. Le service de jeu en streaming prend donc la forme d'une web-app accessible sur le navigateur de l'iPhone ou de l'iPad. Disponible en version bêta sur xbox.com , Xbox Cloud Gaming permet de jouer à plus de 100 jeux en illimité, en 1080p à 60 images par seconde. Certains jeux sont compatibles avec des contrôles tactiles, d'autres nécessitent une manette (rappelons que la manette de la Xbox Series X est prise en charge depuis iOS 14.5 ). Le Xbox Game Pass Ultimate coûte 12,99 € par mois, après une période d'essai de trois mois pour 1 €.Apple entend contrôler individuellement les jeux présents sur l'App Store et se ferme donc aux services de jeux en streaming. Microsoft n'est ainsi pas le seul à avoir pris cette voie : GeForce Now et Google Stadia sont également disponibles en version bêta sur Safari. Les trois services en profitent au passage pour éviter le système de facturation et donc la commission d'Apple.