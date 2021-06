De nouvelles maquettes des iPhone 13 et 13 Pro

Seulement une petite semaine après l'apparition de premiers modèles , de nouvelles maquettes représentant l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro se sont retrouvées sur le web, publiées sur le réseau social chinois Weibo et relayées par DuanRui sur Twitter. De très bonne qualité, ces maquettes sont utilisées par les accessoiristes pour tester leurs coques et étuis en amont de la présentation de la nouvelle gamme d'iPhone qui est attendue pour le mois de septembre . Les accessoiristes parviennent chaque année à se procurer des schémas industriels très précis et les maquettes sont généralement fiables.On retrouve donc les appareils photos plus volumineux et plus protubérants sur l'iPhone 13 Pro, ainsi que le nouveau positionnement en diagonale pour les capteurs de l'iPhone 13 classique. À l'avant, l'encoche de l'iPhone est réduite en largeur grâce au déménagement du haut-parleur au-dessus des capteurs, directement contre le châssis. Pour le reste, pas de surprise : en dehors de ces deux éléments, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro devraient ressembler comme deux gouttes d'eau à leurs prédécesseurs. Les nouveautés attendues pour cette nouvelle génération d'iPhone sont détaillées dans cet article