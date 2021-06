Apple ne veut pas assouplir sa règle de télétravail

En début de mois, Apple a appris à ses employés qu'ils devraient revenir travailler au bureau à partir du mois de septembre. Après plusieurs mois passés en télétravail forcé , ce ne sera pas tout à fait un retour à la normale : Apple va instaurer la possibilité de télétravailler le mercredi et le vendredi si le type de poste le permet. Une organisation hybride qui n'a pas paru assez souple à certains employés, qui ont adressé une lettre aux dirigeants d'Apple pour demander des aménagements plus flexibles, où le télétravail pourrait devenir la règle et la présence au bureau l'exception.Dans une vidéo interne qui a pu être visionnée par The Verge , la responsable du personnel Deirdre O'Brien a réagi à ces doléances et a fermé la porte à tout assouplissement supplémentaire :Pour Apple, basculer sur un modèle hybride aurait été impensable il y a quelques années. La direction du groupe estime ainsi avoir déjà fait des efforts considérables en la matière et ne souhaite pas aller plus loin. Il sera possible pour certains employés de bénéficier d'aménagements supplémentaires, mais cela se fera uniquement au cas par cas. Notons que les salariés d'Apple, sur validation d'un manager, pourront également bénéficier de la possibilité de travailler entièrement à distance jusqu'à deux semaines par an.