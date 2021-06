Un écran OLED pour l'iPad Air 5... puis l'iPad Pro ?

C'est une étonnante rumeur qui émane du site The Elec aujourd'hui : Apple aurait prévu l'intégration d'un écran OLED à l'iPad Air 5 en 2022, puis... aux deux tailles d'iPad Pro en 2023. Pour l'iPad Air, rien de bien surprenant : il y a déjà eu de multiples rumeurs sur le sujet et c'est la suite logique pour cette tablette assez haut de gamme. Pour l'iPad Pro, c'est en revanche plus étonnant : Apple s'est récemment engagée sur la voie des écrans Mini-LED avec le modèle 12,9" , un choix qui permet de s'affranchir du phénomène de rémanence inhérent aux dalles OLED. De ce point de vue, l'adoption d'un écran OLED serait un retour en arrière.L'analyste Ming-Chi Kuo avait au printemps donné une explication à ce choix technologique : l'iPad Pro étant destiné à un usage professionnel, il doit pouvoir soutenir plusieurs heures d'utilisation avec une interface fixe. C'est moins le cas avec l'iPad Air, qui s'adresse plus au grand public exigeant qu'aux professionnels. Si on peut a priori préférer la technologie OLED à la technologie Mini-LED pour son rétro-éclairage au niveau des pixels individuels (ce qui permet d'obtenir les fameux noirs absolus) et non par zones (ce qui peut générer des halos lumineux ), les écrans Mini-LED restent supérieurs pour l'usage auquel l'iPad Pro est destiné.On sait qu'Apple travaille depuis plusieurs années sur les écrans Micro-LED , qui seront coûteux mais permettront de combiner le meilleur des deux mondes, mais Apple ne semble pas encore prête à commercialiser ses premiers produits en étant équipés.Le site The Elec précise en tout cas qu'Apple pourrait opter pour un écran OLED flexible sur l'iPad Pro, ce qui permettrait comme sur l'iPhone de présenter des marges très fines. C'est une autre information perturbante, puisque l'épaisseur des marges autour de l'écran de l'iPad Pro est avant tout définie par les composants de Face ID. À moins qu'Apple bascule sur un design à encoche, comme sur l'iPhone, cette nouveauté n'aurait pas grand intérêt. Soit The Elec s'emmêle les pinceaux, soit il y a une subtilité dont nous n'avons pas encore connaissance...