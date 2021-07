iOS 15, tvOS 15 et watchOS 8 sont disponibles en bêtas publiques

Apple avait promis le lancement d'une version bêta publique pour ses différents nouveaux systèmes dans le courant du mois de juillet. Avec un jour d'avance, Apple a mis en place ce programme pour iOS 15 et iPadOS 15 tvOS 15 et watchOS 8 hier soir. La version bêta publique de macOS 12 Monterey n'est en revanche pas encore disponible.Les versions bêtas d'Apple sont normalement réservées aux développeurs qui disposent d'un compte payant auprès d'Apple. Avec le programme de versions bêtas publiques , n'importe qui a la possibilité de tester gratuitement les systèmes en cours de mise au point. Il suffit de s'inscrire, télécharger le profil de configuration et se laisser guider. Sans oublier de réaliser une sauvegarde préalable de ses appareils.Il peut être tentant de découvrir les nouveautés des futures mises à jour d'Apple avait plus de deux mois d'avance, mais attention : ces versions bêtas sont par définition des systèmes en plein chantier, avec des bugs plus nombreux que d'habitude, une autonomie souvent réduite et l'impossibilité en cas de pépin d'obtenir un support technique de la part d'Apple (à moins de restaurer l'appareil avec la version stable précédente de son OS). Soyez bien conscient de cette particularité avant de vous lancer !