Le MacBook 12 pouces de 2015 devient vintage

Le premier modèle de MacBook 12 pouces, qui remonte à 2015, vient d'être ajouté à la liste des produits vintage et obsolètes d'Apple. Un peu plus de cinq ans après son retrait de la vente correspondant à la sortie de la gamme de 2016, le premier MacBook 12 pouces est donc vintage dans la nomenclature d'Apple, c'est à dire qu'Apple cesse d'assurer la disponibilité des pièces détachées pour ce dernier.Il est toujours possible d'obtenir une réparation en cas de casse ou de panne, mais uniquement dans la limite des pièces disponibles auprès du SAV d'Apple ou des ateliers des centres de services agréés. La prochaine étape sera l'obsolescence, au bout de sept ans après le retrait de la vente, et l'impossibilité totale d'obtenir une réparation dans le réseau officiel.Ce délai de cinq ans va évoluer pour les personnes achetant des MacBook Air ou Pro neufs aujourd'hui : Apple a annoncé le mois dernier qu'elle assurerait désormais sept années de disponibilité des pièces détachées pour ses ordinateurs portables achetés en France.