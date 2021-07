Les nouveaux MacBook Pro 14'' et 16'' lancés en septembre ?

C'est en septembre qu'Apple lèverait enfin le voile sur ses MacBook Pro 14" et MacBook Pro 16" au design remanié, selon les sources de DigiTimes (via MacRumors ). La publication taïwanaise indique une présentation à la fin du troisième trimestre, ce qui nous mène donc à la rentrée. Selon Mark Gurman, sur Bloomberg , il faudrait s'attendre à un été très calme sur le front des nouveautés : le journaliste anticipe une déferlante de sorties cet automne, mais il faudra donc patienter encore un petit peu.

Concept par MacRumors

Apple aurait pris du retard dans la mise au point de la refonte du MacBook Pro, qui ne devrait concerner que les modèles haut de gamme qui intègrent encore des puces Intel pour le moment. Il y avait eu des rumeurs quant à une présentation à la WWDC en juin, et le tag « m1x MacBook Pro » était finalement apparu dans la vidéo de la conférence publiée par Apple sur YouTube, signe qu'Apple a peut-être repoussé l'annonce à la dernière minute.C'est en tout cas une révision majeure qui s'annonce. Côté processeur, on devrait découvrir la puce M1X (et non M2), une déclinaison plus musclée de la puce Apple M1 avec 8 coeurs dédiés aux performances et 2 pour les économies d'énergie, contre 4 pour les performances et 4 pour les économies d'énergie sur la puce M1. Il y aurait deux éditions différentes de cette puce M1X avec 16 ou 32 coeurs graphiques, contre 7 ou 8 coeurs aujourd'hui sur la puce M1.Côté design, Apple utiliserait un nouveau châssis plus angulaire avec une connectique plus riche : les MacBook Pro intégreraient le connecteur magnétique MagSafe, un port HDMI et un lecteur de cartes SD. Apple ferait également une croix sur la Touch Bar, remplacée par des touches de fonction traditionnelles. Le petit modèle passerait de 13,3" à 14" avec des bordures réduites autour de l'écran. Autre nouveauté majeure, il est également question de l'intégration d'une dalle Mini-LED, comme sur l'iPad Pro 12,9", ce qui permettrait d'obtenir des noirs absolus. DigiTimes affirme d'ailleurs qu'Apple prévoirait un investissement de 200 millions de dollars pour soutenir la production de ces dalles de nouvelle génération, les fournisseurs peinant pour le moment à suivre la demande.