macOS Monterey entre en version bêta publique

Avec un jour de décalage sur iOS 15, tvOS 15 et watchOS 8 , c'était au tour de macOS 12 Monterey d'entrer en version bêta publique hier soir. Jusqu'ici réservée aux développeurs enregistrés auprès d'Apple, la version bêta de macOS Monterey peut désormais être téléchargée gratuitement par tout un chacun, à condition de s'inscrire au programme de versions bêtas publiques d'Apple Il y a un petit utilitaire à télécharger pour permettre au Mac d'accéder aux versions bêtas publiques de macOS, et les versions de travail de macOS 12 apparaissent alors dans les Préférences Système à la place des mises à jour de macOS 11 Big Sur jusqu'à l'arrivée de la version finale, qui est attendue pour cet automne.Comme chaque année, nous vous invitons à la plus grande prudence : il est tentant de vouloir découvrir toutes les nouveautés avec plusieurs semaines d'avance sur le grand public, mais les versions bêtas sont par définition instables et peuvent présenter des bugs très gênants. Il est ainsi fortement déconseillé de les installer sur un Mac utilisé professionnellement ! Ajoutons qu'Apple ne prend pas en charge sous garantie un Mac qui tourne sur une version bêta de macOS : en cas de problème, il faut alors effacer le disque et revenir sur la version stable précédente, à savoir macOS 11 Big Sur. Si vous décidez de vous lancer, n'oubliez pas de réaliser une sauvegarde complète de vos données.