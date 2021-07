Parallels veut virtualiser Windows 11 sur les Macs Intel

Windows 11 a été présenté la semaine dernière et son utilisation sur les Macs équipés de processeurs Intel se heurte à un écueil : Microsoft exige la présence d'une puce TPM 2.0 pour son dernier système, qui est intégrée sur les processeurs Intel de certains Macs récents mais pas prise en charge par Apple. En l'état, il est ainsi impossible d'installer Windows 11 sur un Mac sans bidouiller une ISO modifiée.Qu'à cela ne tienne, clame Parallels : le spécialiste des virtualiseurs a indiqué à iMore faire tout son possible pour que Windows 11 puisse bien être émulé sans concession sur une prochaine version de Parallels Desktop pour Mac., a déclaré Nick Dobrovolskiy, responsable de l'ingénierie. Même chose du côté de VMware Fusion Tout cela reste encore plutôt flou, et beaucoup espèrent que cette limitation due à la puce TPM 2.0 sera levée par Microsoft d'ici la sortie de Windows 11 en fin d'année. Si elle est bien possible sans tricher, cette installation sur Mac se fera en tout cas uniquement sur les Macs dotés de processeurs Intel : Microsoft n'a pas annoncé de version ARM de Windows 11 qui rendrait possible l'installation sur les Macs avec puce Apple Silicon.