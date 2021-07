TSMC et 3 nm : l'iPad servi avant l'iPhone ?

Après les 5 nanomètres inaugurés par les puces Apple A14 et Apple M1 l'année dernière, la prochaine évolution de finesse de gravure proposée par TSMC débarquera en 2022 , avec de premières puces gravées à une précision de 3 nanomètres qui sont prévues pour le second semestre. Selon le Nikkei Asia , ce n'est pas l'iPhone 14 qui serait le premier à bénéficier de cette avancée mais plutôt un iPad. Selon les sources de la publication, le calendrier serait trop serré pour une intégration des puces N3 à l'iPhone en 2022, pas en quantités suffisantes tout du moins.Si les informations du Nikkei Asia sont correctes, Apple devrait donc donner la primeur à un iPad haut de gamme, sans doute l'iPad Pro qui utilise d'ailleurs aujourd'hui la même puce Apple M1 que les derniers Macs. Pour son procédé de gravure N3, TSMC promet une baisse de 25% à 30% de la consommation ou une hausse de 10% à 15% des performances par rapport au procédé N5 de la puce Apple A14, chaque constructeur pouvant placer le curseur où il souhaite entre la consommation et les performances, le tout avec une puce 42% plus compacte.L'iPhone de 2022, lui, pourrait se contenter d'une évolution intermédiaire avec le procédé N4 , à 4 nanomètres, qui doit être mis au point dès la fin de cette année. Pour l'iPhone 13 , attendu pour le mois de septembre, la puce Apple A15 restera gravée à une finesse de 5 nanomètres mais suivant un procédé N5P amélioré, avec jusqu'à -10% en consommation ou +5% en puissance indépendamment des améliorations apportées par Apple sur la conception de la puce.