ARM : Qualcomm veut dépasser Apple dès 2022

Ce n'était initialement qu'une rumeur , et c'est désormais officiel : Qualcomm va s'attaquer aux puces ARM d'Apple et produire ses propres processeurs destinés aux fabricants d'ordinateurs portables. Dans une interview donnée à Reuters , le CEO de l'entreprise a déclaré que son entreprise serait prête dès l'année prochaine avec de premiers modèles capables de concurrencer la puce Apple M1. Cristiano Amon a ajouté qu'il comptait bien produire une meilleure puce qu'Apple, mentionnant le rachat de la startup Nuvia Inc en début d'année. L'entreprise, spécialisée dans la mise au point de processeurs ARM sur mesure, avait été créée par trois anciens ingénieurs d'Apple en charge des puces Ax de l'iPhone.

Cristiano Amon

Qualcomm est un partenaire majeur d'Apple pour le modem 5G de l'iPhone, mais ce partenariat est amené à prendre fin avec la mise au point du premier modem 5G d'Apple qui pourrait être finalisé en 2023. Qualcomm a une longue expérience dans la conception de puces, des moyens considérables et doit donc être pris au sérieux. En cas de succès, cette initiative pourrait avoir des effets bénéfiques pour Apple, qui a tout intérêt à ce que l'ensemble de l'industrie adopte l'architecture ARM récemment intégrée au Mac avec le projet Apple Silicon.