Une bobine MagSafe plus large sur l'iPhone 13 ?

L'iPhone 13 serait équipé d'une bobine de recharge Qi légèrement plus grande et d'aimants MagSafe plus puissants, affirme Max Weinbach via EverythingApplePro . Sans perdre la compatibilité avec le système actuel, l'iPhone 13 permettrait un peu plus de permissivité sur le positionnement du smartphone sur un chargeur dépourvu d'aimants, et il pourrait également permettre de profiter d'une meilleure gestion de la chaleur et de la vitesse de charge.Lesuggère que cette nouveauté pourrait également être prévue dans le cadre de la mise en place d'une fonctionnalité de recharge inversée, qui permettrait à l'iPhone de recharger un accessoire posé sur son dos. C'est une rumeur qui n'est pas nouvelle, et on avait d'ailleurs eu la preuve qu'Apple avait bien prévu d'intégrer cette fonctionnalité sur l'iPhone 12 l'année dernière. En début d'année, Mark Gurman nous avait expliqué qu'Apple avait annulé sa mise en place à la dernière minute, mais sans préciser la raison de cette décision. Les petits changements de design de cette année pourraient ainsi être liés à une optimisation du système MagSafe.

Visuel par EverythingApplePro

En parlant de MagSafe, une autre nouveauté est toujours attendue : la fameuse batterie externe aimantée d'Apple, qui a été repérée au sein d'iOS 14.5 en février dernier mais qui n'a jamais vu le jour. Là aussi, il est forcément question de recharge inversée, ou plus simplement d'un fonctionnement dans les deux sens : la batterie doit pouvoir se recharger elle-même en plus de recharger l'iPhone. On peut même imaginer une recharge double, avec la batterie posée sur un chargeur et l'iPhone posé sur la batterie. Si Apple a bien prévu une petite révision de sa technologie MagSafe, c'est une nouveauté dont nous pourrions entendre parler à l'occasion de la présentation de l'iPhone 13 qui est attendue en septembre.