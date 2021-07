Le mode Portrait en vidéo bientôt sur iOS 15 ?

Avec iOS 15, Apple a apporté de multiples nouveautés à son application de visioconférence. FaceTime gagne notamment le mode Portrait, qui permet de détecter le visage puis de flouter automatiquement l'arrière-plan. C'est une amélioration à la fois artistique et pratique, notamment dans le cadre d'une utilisation professionnelle en télétravail, et Apple a eu la bonne idée d'offrir cette option sous la forme d'une API aux autres applications de visioconférence comme Snapchat ou Zoom. C'est en revanche une exclusivité pour ce type d'apps : il n'est pas question d'utiliser le mode Portrait dans le cadre d'un simple enregistrement de vidéo dans l'application Appareil Photo.Cette situation ne serait cependant que temporaire. Selon Max Weinbach, cité par EverythingApplePro , Apple prévoirait d'inclure le mode Portrait pour les prises de vidéos sur iOS dans le courant de cette année. Ce ne sera sans doute pas sur la première version d'iOS 15 qui sortira en septembre, mais on peut imaginer que la nouveauté soit incluse dans iOS 15.1 ou iOS 15.2 à l'automne. Côté compatibilité, il faudrait un modèle d'iPhone récent pour prendre en charge cet effet : la fonctionnalité devrait nécessiter la puce Apple A12 Bionic comme le mode Portrait de FaceTime, et ce mode ne devrait donc pas être proposé sur les modèles plus anciens que les iPhone XR ou XS.