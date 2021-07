Un prototype d'Apple Watch originale en céramique

Apple parvient généralement très bien à éviter les fuites de prototypes, mais l'Apple Watch semble échapper à la règle ces derniers temps. Après le prototype d'Apple Watch en céramique noire et le prototype d'Apple Watch avec bracelet connecté le mois dernier, ce sont désormais des images d'une Apple Watch originale en céramique blanche qui ont été publiées sur Twitter par @DongleBookPro . On notera la présence d'un faux-texte lorem ipsum à l'emplacement des informations habituelles, choses très rare chez Apple, même sur un prototype. Un logo générique remplace également celui d'Apple, rendant l'appareil plus difficile à identifier en cas de fuite en amont de la présentation officielle.Ce prototype, conçu en 2014, nous montre en tout cas qu'Apple avait déjà exploré des matériaux haut de gamme alternatifs avant de choisir l'or pour l'Apple Watch Edition première du nom. L'Apple Watch en or, à 11 000 € (38 mm) ou 13 000 € (42 mm), a fait un flop retentissant et la céramique a finalement fait ses débuts avec l'Apple Watch Series 2 l'année suivante, à 1 449 € (38 mm) ou 1 499 € (42 mm). Ce matériau a fini par être abandonné l'année dernière , remplacé par le titane au tarif plus raisonnable de 829 € (40 mm) ou 879 € (44 mm).