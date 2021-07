Le mois dernier, le chercheur en sécurité Carl Schou avait déjà trouvé un premier nom de réseau problématique pour l'iPhone : en rejoignant un réseau Wi-Fi nommé « %p%s%s%s%s%n », l'iPhone désactivait son réseau Wi-Fi de manière permanente et il fallait réinitialiser les réglages réseau pour retrouver une connexion. Cette semaine, Carl Schou a trouvé un nouveau nom qui pose encore plus problème : « %secretclub%power » désactive la connexion Wi-Fi de l'iPhone et la réinitialisation des réglages réseau ne permet pas de corriger le bug. Cette fois, il faut réinitialiser l'iPhone et lui réinjecter une sauvegarde...C'est vraisemblablement l'association de caractères « %s » qui est en cause. On tombe difficilement par hasard sur un bug de ce type, le nom de réseau étant très spécifique, mais c'est sans compter sur l'imagination de personnes malveillantes : un développeur a par exemple fait la démonstration que le bug est également déclenché avec un réseau appelé « %Free %Coffee at %Starbucks »... Apple va donc devoir réagir avec la mise en place d'un correctif dans une prochaine mise à jour d'iOS.