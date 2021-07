L'iPhone de 2021 porterait bien le numéro 13

Après l'iPhone 12 l'année dernière, les modèles de cette année 2021 porteraient bien le numéro 13, affirme l'Economic Daily News . Apple conserverait les mêmes dénominations qu'aujourd'hui, avec deux modèles classiques dénommés iPhone 13 mini (5,4") et iPhone 13 (6,1"), et deux modèles plus haut de gamme dénommés iPhone 13 Pro (6,1") et iPhone 13 Pro Max (6,7"). La question s'était posée ces dernières semaines, une certaine partie de la clientèle mondiale préférant éviter le chiffre 13 pour des raisons superstitieuses. Apple a souvent utilisé le suffixe "s" pour les générations intermédiaires ne changeant pas de numérotation, et l'iPhone 12s était donc une piste possible.

Concept d'iPhone 13 par EverythingApplePro

Avec l'abandon probable du modèle mini pour la génération de 2022, Apple devrait ajuster ses dénominations pour l'iPhone 14 l'année prochaine. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, qui revenait sur le sujet le mois dernier, Apple commercialiserait toujours quatre modèles mais avec seulement diagonales différentes : nous aurions ainsi deux modèles de 6,1" (iPhone 14 et iPhone 14 Pro) et deux modèles de 6,7" (iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max).