Apple contrainte de s'étendre en dehors de la Silicon Valley

Apple a toujours disposé de nombreux bureaux partout dans le monde, mais l'essentiel de ses opérations de développement de nouveaux produits se déroule toujours dans la Silicon Valley, à Cupertino et sur ses multiples campus californiens. Selon Mark Gurman, sur Bloomberg , l'équipe exécutive d'Apple commencerait à reconnaître que la situation ne peut plus tenir et à s'ouvrir petit à petit à une décentralisation accrue.Il est avant tout question de coût. Même pour des ingénieurs bénéficiant de revenus parmi les plus élevés du secteur, la vie dans la baie de San Francisco est extrêmement chère. De nombreux employés se plaindraient ainsi de ne pas pouvoir gérer confortablement leurs dépenses de la vie quotidienne et d'autres projets importants, comme les frais d'université des enfants ou les économies pour la retraite. Pour Apple, le moindre nouveau campus coûterait également une fortune, à la fois en locaux et en salaires.D'autres problématiques se sont rajoutées récemment, comme la difficulté à diversifier les équipes et la difficulté à séduire des profils géographiquement éloignés. Il y a également une question d'image, et une volonté de séduire les régulateurs de différents pays en créant des antennes locales.Apple multiplierait donc les créations de nouveaux campus en dehors de Californie, avec de nouveaux pôles un peu partout aux États-Unis mais également dans d'autres pays, notamment en Europe. Bien qu'Apple ait assoupli sa politique quant au télétravail, qui s'est imposé l'année dernière mais n'est plus indispensable aujourd'hui , le travail en équipe et en personne reste la règle dans l'entreprise qui souhaite un minimum de trois jours de présence des employés par semaine.