Le Wi-Fi 6E approuvé par la Commission européenne

La norme Wi-Fi 6E a été présentée en janvier 2020, il y a plus d'un an et demi, mais la Commission européenne a décidé de prendre son temps avant d'approuver sa commercialisation sur le Vieux Continent. En France par exemple, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) voulait s'assurer que le spectre pourrait être partagé sans risque avec les faisceaux hertziens. Un consensus européen a finalement été trouvé et la Commission a validé via ) sa mise en place au sein de l'Union européenne. Les émissions seront situées entre 5 945 et 6 425 MHz, au lieu d'un maximum de 7 125 MHz. Ce choix a été fait pour éviter les interférences avec le système de contrôle automatique du trafic ferroviaire (CBTC).Les États membres ont désormais jusqu'au 1er décembre pour prendre en compte cette décision dans leur droit national. Les fabricants pourront utiliser trois canaux de 160 MHz ou six canaux de 80 MHz, et profiter d'une connexion plus fiable, d'une latence réduite, d'une plus grande capacité et de meilleurs débits sur courte distance. Chez Apple, le premier produit à intégrer le Wi-Fi 6E pourrait être l'iPhone 13 , attendu en septembre.