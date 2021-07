Apple Pay est disponible chez Monabanq

Bonne nouvelle pour les clients de Monabanq : la banque en ligne française, qui appartient au groupe Crédit Mutuel / CIC, vient d'annoncer la prise en charge immédiate d'Apple Pay. Si vous disposez d'une carte bancaire de Monabanq, vous pouvez ainsi l'ajouter à l'application Wallet et payer avec votre iPhone ou votre Apple Watch dès maintenant.Apple a multiplié les partenariats avec les différents établissements bancaires présents en France et les annonces se sont succédées à un rythme effréné ces deux dernières années. Apple s'était fixée pour objectif de prendre en charge 99% des cartes bancaires françaises en 2020. Certains partenariats ont pris du retard à cause de la crise sanitaire et on ne sait pas si cet objectif a été atteint, mais il ne reste en tout cas plus beaucoup de banques à convaincre.