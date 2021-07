Un aperçu des capteurs plus gros de l'iPhone 13 Pro Max

Les iPhone 13 Pro seront équipés de capteurs plus gros que leurs prédécesseurs. On a pu le voir au travers de schémas industriels ou encore de maquettes , et des images partagées aujourd'hui sur Weibo nous donnent une meilleure idée de l'évolution à venir grâce à une coque destinée à l'iPhone 13 Pro Max. Comme vous pouvez le voir sur le cliché ci-dessous, avec une coque d'iPhone 13 Pro Max dans laquelle on a inséré un iPhone 12 Pro Max, la différence de taille de l'emplacement des capteurs reste plutôt modeste : il y a un écart sur la droite des capteurs, mais rien de bien choquant. Les capteurs eux-mêmes devraient grossir, mais la hausse de taille de l'emplacement protubérant devrait rester relativement contenue.Une autre image partagée par UnclePan sur Weibo nous montre en revanche que la différence restera très marquée entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Sur l'image ci-dessous, c'est un iPhone 12 Pro classique qui a été inséré dans la coque de l'iPhone 13 Pro Max, et la différence de taille de l'emplacement des capteurs est très nettement notable.L'évolution des appareils photos devrait être une des principales nouveautés de la gamme d'iPhone 13 cette année. Pour capter plus de lumière et offrir une meilleure qualité en basse luminosité, Apple devrait donc intégrer des capteurs plus gros sur les modèles Pro, que ce soit en diamètre ou en épaisseur. Il est également question d'une généralisation du système de stabilisation optique Sensor-Shift sur les modèles Pro, d'un téléobjectif plus performant sur l'iPhone 13 Pro classique, ou encore d'une refonte complète de l'ultra grand-angle avec l'intégration d'un autofocus.