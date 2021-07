Attention à la compatibilité de Notes sur iOS 15 et macOS 12

Avec iOS 15 et macOS Monterey , Apple a mis en place de multiples nouveautés dans l'application Notes, dont la possibilité d'inclure des tags et des mentions. Ces deux nouveautés apparaissent bien dans les notes partagées avec des appareils restés sur iOS 14 ou macOS 11, mais seulement avec des mises à jour récentes : nos confrères de 9To5Mac sont tombés sur un message d'erreur les avertissant que les notes comprenant des tags ou des mentions seraient purement et simplement masquées sur les systèmes antérieurs à iOS 14.5 ou macOS 11.3.Les appareils incompatibles avec macOS Monterey ne seront donc pas handicapés et pourront bien consulter les notes en question (tous les appareils compatibles avec iOS 14 peuvent accueillir iOS 15) mais à condition d'avoir été mis à jour, et l'application Notes vérifiera si le compte iCloud comprend des appareils restés sur d'anciens systèmes pour prévenir que les notes seront masquées sur ceux-ci. Il est tout de même un peu dommage qu'Apple n'ait pas trouvé une solution pour rendre ces éléments compatibles, ou tout du moins lisibles, sans avoir à installer une mise à jour. En cas d'appareil incompatible sur son compte iCloud, il sera ainsi préférable d'éviter les tags et les mentions.