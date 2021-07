iPad Air : l'écran OLED finalement pour 2023 ?

Les rumeurs au sujet de l'avenir de l'iPad Air se suivent et se ressemblent : ce modèle adopterait bientôt un écran OLED, tandis que l'iPad Pro resterait sur une dalle Mini-LED plus adaptée aux interfaces fixes restant affichées plusieurs heures de suite. Plusieurs sources tablent sur un lancement dès l'année prochaine avec l'iPad Air 5. Selon un rapport de Display Supply Chain Consultants (DSCC), cela pourrait cependant attendre 2023. L'iPad Air n'en profiterait pas pour passer à 11" mais resterait bien sur une diagonale de 10,9".Les derniers bruits de couloir sont encore un peu flous — la semaine dernière, The Elec nous parlait bizarrement d'un iPad Pro avec écran OLED en 2023 — et les rumeurs seront amenées à s'affiner dans les prochains mois lorsque Apple préparera la mise en production avec ses fournisseurs. Que cela soit en 2022 ou en 2023, l'arrivée d'une dalle OLED sur l'iPad Air semble en tout cas inévitable pour apporter à ce modèle haut de gamme les "vrais noirs" qui ne sont aujourd'hui disponibles que sur l'iPad Pro 12,9".