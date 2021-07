Les nouveaux MacBook Pro bientôt en production

Oui, Apple basculerait bien le reste de ses ordinateurs portables sur l'architecture Apple Silicon d'ici la fin de cette année 2021, clame Ming-Chi Kuo repris par MacRumors . La mise en production de masse serait d'ailleurs proche, puisqu'elle aurait lieu dans le courant de ce troisième trimestre. Il a déjà été question d'une présentation en septembre , mais l'analyste se montre plus prudent sur le sujet, évoquant la possibilité d'un second événement en octobre ou en novembre pour laisser le champ libre à l'iPhone et l'Apple Watch.Autre confirmation majeure, Ming-Chi Kuo affirme que les MacBook Pro qui seront présentés, un modèle 16" et un modèle 14" pour remplacer le modèle 13,3" avec quatre ports Thunderbolt, seront tous les deux équipés d'un écran Mini-LED. On l'a vu avec l'iPad Pro M1, cette technologie d'écran permet d'obtenir de vrais noirs, comme sur une dalle OLED, mais sans phénomène de rémanence en cas d'affichage fixe prolongé.

Concept de MacBook Pro 14" par Renders By Ian

Les rumeurs au sujet de la refonte des MacBook Pro ont été nombreuses depuis le début d'année. Il y aurait une évolution dans le châssis utilisé, avec un design plus angulaire et une connectique plus riche : il est question du retour du connecteur magnétique MagSafe, d'un port HDMI et d'un lecteur de cartes SD. La Touch Bar ferait ses bagages, remplacée par des touches de fonction traditionnelles. Côté puce, Apple n'utiliserait pas la puce Apple M2, qui serait un futur modèle d'entrée de gamme, mais la puce Apple M1X qui serait une évolution plus musclée de la puce Apple M1.