Apple TV+ : une bande-annonce pour la série Mr. Corman

Apple vient de publier la première bande-annonce de sa série, une comédie dramatique écrite et réalisée par Joseph Gordon-Levitt, qui tient également le rôle principal. La série suit les jours et les nuits de Josh Corman, un artiste qui n'est pas parvenu à faire carrière dans la musique et qui enseigne dans une école primaire en Californie. Son ex-fiancée est partie, et son ancien ami de lycée Victor a emménagé. Il se bat contre l'anxiété, la solitude et ses problèmes de confiance en lui.Les deux premiers épisodes de la série seront diffusés le vendredi 6 août, et les huit suivants seront publiés de manière hebdomadaire ensuite. Apple a multiplié les bandes-annonces ces derniers temps pour convaincre les utilisateurs d'Apple TV+ de prolonger leur abonnement alors que celui-ci devient payant pour ceux qui ont déjà profité d'une année gratuite : ces dernières semaines, on a ainsi pu découvrir Invasion , les saisons 2 deet Ted Lasso , sans oublier la bande-annonce de l'été et le film