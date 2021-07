iOS 14.7 corrige le bug de réseau Wi-Fi de l'iPhone

Apple a distribué une cinquième version bêta d'iOS 14.7 aux développeurs cette semaine, et Zollotech a repéré qu'Apple a profité de cette nouvelle mouture pour corriger le bug qui conduisait l'iPhone à désactiver sa puce Wi-Fi en cas de connexion à certains réseaux aux noms exotiques, comme « %p%s%s%s%s%n » ou « %secretclub%power ». Ce bug nécessitait soit de réinitialiser les réglages réseau de l'iPhone, soit de réinstaller une sauvegarde précédente.

Sélection du réseau Wi-Fi sous iOS 15

Ce correctif sera donc déployé dans la version finale d'iOS 14.7, attendue dans les prochaines semaines, et il sera bien sûr directement inclus dans iOS 15. iOS 14.7 apporte peu de nouveautés directement visibles par l'utilisateur. Pour le moment, seuls deux changements ont été repérés : l'ajout de la qualité de l'air dans l'app Météo en France (mais aussi Canada, Espagne, Italie et Pays-Bas), et l'affichage des minuteurs multiples dans l'application Maison sur l'iPhone et l'iPad.